Arturo Ortiz: 'Ante Tigres es una gran oportunidad de dar la vuelta a los malos resultados'

Pumas está en la parte baja de la Tabla General con un solo triunfo en el torneo, ante este panorama, Arturo Ortiz, defensor central universitario, reconoció que el equipo ha sentido frustración ante la situación que están viviendo; sin embargo, no pierde la esperanza de que le darán vuelta a las cosas y comenzarán a tener buenos resultados.

"Realmente sí hemos pasado por un mal momento, de repente frustración que estamos jugando bien y hay cosas que pasan. Pero me considero muy positivo y pienso que todo esto no dure mucho tiempo, se le puede dar vuelta el día de mañana y el partido contra Tigres es una gran oportunidad, considero que el trabajo es parte del éxito y haciendo lo que nos corresponde se le puede dar vuelta", dijo a RÉCORD.

Al margen, el 'Palermo' habló del regreso de la afición al Estadio Olímpico Universitario, que se estaría dando el próximo 12 de octubre cuando reciban a FC Juárez.

"Me motiva mucho. En el primer partido que me tocó jugar de local no había gente para escuchar el himno, y ahí presente se me enchina la piel, yo disfruto mucho cuando hay gente, me motiva, algo me provoca que saca otra versión de mí y va a ser importante hacer pesar la casa ante los rivales", expresó.

