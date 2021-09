Pumas: ¿Por qué le dicen 'Palermo' a Arturo Ortiz?

Varios años en la Liga de Ascenso le han dado a Arturo Ortiz la experiencia necesaria para no desaprovechar la que considera es, la oportunidad de su carrera: jugar en Pumas.

Y es que el defensa central llegó al Club Universidad para jugar con Pumas Tabasco (donde incluso fue capitán las primeras fechas del torneo) de la Liga de Expansión, pero las circunstancias lo llevaron a ser parte del primer equipo y ahora es un central inamovible al lado de Nicolás Freire.

"Esta es la oportunidad no hay otra. Pensé que este era el último tren que podía tomar y no va a quedar duda de que estoy preparado para estar aquí. Por algo pasan las cosas y a mis 29 años voy a dar el máximo porque me siento en mi mejor momento.

"Sí estaba trabajando para ello y me sentía preparado para esa oportunidad que justo me agarró en mi mejor momento. Si soy honesto, voy partido a partido para poder consolidarme aquí porque sacrifique muchas cosas, esta oportunidad no se presenta fácilmente y hay que aprovecharla", dijo a RÉCORD al tiempo en que expresó que: "Ahora me siento más maduro futbolísticamente y como persona, y me adapto rápido, siento que lo estoy haciendo de buena manera".

También conocido como el 'Palermo', compartió cómo nació en el Ascenso el sobrenombre que José Juan Vázquez difundió.

"Cuando jugué en Celaya un entrenador uruguayo y yo era de cabello chino, me encontró parecido con Martín Palermo. Luego me fui al León y el 'Gallito' Vázquez jugó conmigo en Celaya, entonces cuando subo a Primera División me empezó a decir así y todos me empezaron a nombrar. Luego en Copa metí gol y en el periódico en lugar de mi nombre salió 'Palermo' Ortiz y ya se me quedó".

