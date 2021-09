Virtual refuerzo de Pumas trabajó en un McDonald's: 'Es más fácil hacer goles que hamburguesas'

Diogo de Oliveira está cada vez más cerca de ser oficialmente jugador de Pumas, y lo hará como préstamo con opción a compra que puede hacerse efectiva a partir de mayo, momento en que los felinos tendrán que negociar con el Plaza Colonia de Uruguay; sin embargo, él delantero brasileño deberá primero aprobar los exámenes médicos para firmar su contrato con Universidad.

Pero el jugador de 24 años no es un hombre que le tema a trabajo, pues en algún momento de su vida, además de ser apoyado por su familia, trabajó haciendo hamburguesas mientras encontraba un club donde jugar.

"Trabajé en el McDonald's. Estaba sin club y estudiaba, pero fue muy difícil. Trabajaba haciendo los sandwiches. Es más fácil hacer goles que hamburguesas. Estuve cinco meses ahí y después conseguí club. ¿Si volvería al McDonald's? Nunca más", dijo entre risas a AS de Chile, al tiempo en que agregó.

"Estuve cinco meses sin cobrar en algunos clubes. ¿Cómo me mantenía? Mi madre y mi padre me ayudaban cuando no tenía nada. Me mandaban dinero para seguir. Hoy gracias a Dios estamos mucho mejor".

Y como su familia es fundamental para él, Diogo compartió al medio chileno que su hermano Rodolfo evitó que dejara el futbol y gracias a eso logró ser recientemente Campeón en Uruguay con el Plaza Colonia.

"Pensé en dejar de jugar porque no tenía oportunidades en Brasil. Persistí por mi hermano, que es mi ídolo. Él me ayudó mucho y me motivó a seguir. Gracias a Dios apareció lo de Plaza. Mi hermano es todo para mí, me decía que tenía futuro y me decía que no lo dejara. Le prometí que me pintaría el pelo si salía campeón en Plaza. Ya cumplí", dijo.

