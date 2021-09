Israel Castro sobre el regreso de Mejía Barón: 'Me pareció sensacional cuando vi la noticia'

El sorpresivo regreso de Miguel Mejía Barón al Club Universidad, ahora como vicepresidente deportivo, da la esperanza de un futuro alentador para el conjunto auriazul y el exjugador felino, Israel Castro, aplaudió la noticia.

“Me pareció sensacional cuando vi la noticia. Lo conocí un poco pero me tocó estar cuando estuvo de entrenador, coincidí alguna vez en el primer equipo y he seguido su carrera desde la distancia. Me parece una persona súper capaz, con muchos argumentos para hacer muchas cosas, dentro de ellas estar presidiendo ahora esa parte en el club”, declaró en entrevista para RÉCORD.

Mejía Barón conoce las entrañas del club del que fue jugador y con el que, como técnico, obtuvo el título de Campeón de Campeones en 1989 y el campeonato en Primera División durante la temporada 1991. En vista de Castro, conoce también el funcionamiento del futbol mexicano y consideró es alguien más que capacitado para estar al frente de este cargo.

“Me parece que le viene muy bien a alguien que nació ahí, que creció ahí, que entiende muy bien el futbol mexicano, el futbol en Pumas, que entiende la cultura, alguien que intelectualmente está muy capacitado para poder poner ese conocimiento en práctica”, explicó.

La confianza está puesta en el doctor, alguien que Castro reconoció, pondera la parte humana y el trabajo con humildad, características que podrían traerle éxitos en su nueva etapa con el conjunto universitario.

“Creo que es muy acertado que se le dé la confianza a alguien de la envergadura de él, estoy muy contento, le deseo lo mejor. Es una persona que he admirado y siento que le puede ir muy bien y puede hacer muy buenas cosas, siempre trabaja con humildad, trabaja pensando primero en el ser humano y a partir de ahí creo que se pueden lograr buenas cosas”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LILLINI SOBRE CRÍTICAS A PUMAS:'SIEMPRE SE DEMERITA MI TRABAJO Y EL DE JUGADORES'