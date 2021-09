Lillini sobre críticas a Pumas:'Siempre se demerita mi trabajo y el de jugadores'

Sin dar crédito a lo ocurrido en Mazatlán, Andrés Lillini, timonel de Pumas, mostró su frustración por el empate obtenido ante los cañoneros, pues señaló que su equipo merecía quedarse con los tres puntos.

“A derrota (sabor del resultado) no tenemos muchas explicaciones después de todo lo que hicimos, no solo en el segundo, el trámite siempre fue nuestro, nos hacen un gol de penal en la ocasión que llegan y en un rebote dentro del área nos empatan en un partido en el que los jugadores hicieron un gran esfuerzo, no nos metimos atrás, seguimos yendo para ver si podíamos ampliar la ventaja, pasamos de un sistema táctico a otro y en el ultimo minuto nos empatan el partido, me sabe a derrota", analizó Lillini.

El estratega auriazul mantuvo su desilusión por haber dejado escapar la victoria, pero recalcó que aún queda tiempo para que Pumas encuentre el camino del éxito.

"Fue un balde de agua fría porque era un partido que se planificó como ganar, vinimos a jugar acá y ustedes se darán cuenta que todo lo que hicimos fue un desgaste más grande que el rival, es un equipo que debe salir adelante porque todavía queda la mitad del torneo y no puedes dejar de desaprovechar meterse al objetivo", explicó.

Por otra parte, ante las críticas que han crecido al rededor del equipo universitario, Andrés Lillini rechazó que le sean de preocupación, pues asegura que desde el inicio de su gestión se ha dudado de su capacidad.

"Te divido en dos, criticados estamos todos los días por todos, estamos criticados por la situación que tenemos, en esa critica no me detengo, porque sino hace un año y medio estoy a cargo del equipo y siempre están demeritando todo lo que hago, nosotros y todos los futbolistas", comentó.

"El argumento para la afición se termina cuando no ganas, yo te hablo desde el argumento del desarrollo del juego, después el argumento que hacen de parte de ustedes son los que la gente lee o consume aparte de lo que puedo decir yo en la conferencia de prensa, claro que a medida que van sucediendo las cosas, el argumento pierde fuerza, por supuesto", finalizó.

