César Huerta sobre llegar a Pumas: 'Nunca lo dudé'

Para César Huerta, Pumas es la oportunidad que había estado esperando para demostrar de lo que es capaz, y por ello no va a desperdiciarla, y menos después del aprendizaje que le dejó el torneo anterior donde no la pasó bien en Chivas.

"No dudé, la verdad es que tenía otras opciones en las que económicamente me iba a ir mejor, pero cuando me dijeron que estaba Pumas yo sin pensarlo dije 'quiero ir a Pumas' y que no se caiga la negociación, ahí ya después hablé con el profesor Lillini y creció más la emoción de poder visualizarme en este equipo y estoy muy feliz, y lo voy a aprovechar.

“Me atrajo la grandeza, la historia, los jugadores que han pasado por aquí y estoy muy consciente de que un buen torneo me pueden catapultar, estoy muy motivado”, dijo a RÉCORD, al tiempo en que explicó qué fue lo que hizo para estar seguro de que en algún momento le llegaría una mejor oportunidad.

“Trabajo y paciencia además de que mi familia siempre me mantuvo en el camino correcto porque yo joven y en Guadalajara se podría perder la cabeza, pero mi familia me mantuvo con los pies en la tierra.

“Yo siempre estuve firme trabajando porque sabía que tarde o temprano mi oportunidad iba a llegar y vean nada más la oportunidad que me llegó, y justo esta que la voy a aprovechar. Estoy muy motivado y además llegué a un grupo fenomenal", expresó.

