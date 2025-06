Están cerca de cumplirse tres años de aquella goleada histórica que recibieron los Pumas a manos del FC Barcelona dirigido por Xavi Hernández dentro del juego por el llamado Trofeo Joan Gamper que suele disputar el conjunto Blaugrana.

Esa tarde fue inolvidable para muchos jugadores, especialmente para los Universitarios, que simplemente sufrieron ante la oleada de juego del equipo local, y uno de ellos fue Efraín ‘Chispa’ Velarde, quien aseguró que se quedaron en modo fan tras el vendaval de juego presentado por los locales.

“Haz de cuenta que jugaba sexto contra primero de primaria. Fue un Barcelona de Xavi Hernández, de nuestro lado estaba Dani Alves, entonces por ahí te sentías un poquito empoderado”, mencionó el exjugador de los Pumas para el RePortero.

Otro nivel

Efraín Velarde aseguró que no estuvieron a la altura debido a que no hicieron lo suficiente: “No encaramos el partido como teníamos que haberlo hecho. En algún momento nos quedamos en modo fan y no encaramos como quisimos, no porque no quisiéramos, sino porque así se dieron las cosas”.

“Veías a Dembélé, Raphinha, dos velocidades más adelante, volaban, flotaban; a Lewandowski lo veías como Superman”, resaltó el ‘Chispa’.

Un sueño cumplido

Más allá de la goleada en contra Efraín Velarde destacó que fue un sueño cumplido para él y su familia: “Lo más bonito para mí fue que estuvo mi familia. Mi sueño siempre fue que mis hijos me vieran jugar y que me vieran contra el Barcelona fue algo increíble”.

