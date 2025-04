Christian Martinoli criticó a Pumas y Padilla por actitud ante FC Juárez: "Fue terrible"

En el juego de Play-In de Pumas ante FC Juárez, Alex Padilla pasó de villano a héroe. El arquero se equivocó en el gol del empate de los fronterizos, pero posteriormente se lució en la tanda.

Sin embargo, para Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, la actitud del arquero fue lamentable. El comentarista consideró que Padilla, como el resto del equipo dirigido por Efraín Juárez no estuvieron a la altura de la institución que representan.

Martinoli criticó a Pumas por su victoria en penales ante Juárez | IMAGO 7

Martinoli criticó a Pumas por su desplante ante FC Juárez

El narrador consideró que para un equipo que lleva el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), terminar un partido con actitud antideportiva, buscando cualquier pretexto para perder tiempo, no es digno.

"Entiendo que jugaran con diez, pero que sacaran todas las artimañas habidas y por haber del ascenso argentino, a mí me sorprende, a mí me pareció terrible", declaró durante la mesa de análisis de Los Protagonistas.

Sobre Padilla, recordó que hasta el momento no ha ganado nada y ha cometido varios errores. "Que un portero joven, que no se ha ganado nada, que terminó siendo figura en penales pero que tiene varias deficiencias técnicas, se preste a verle la cara al árbitro".

Padilla fue figura en los penales | IMAGO 7

Arremetió contra Víctor Manuel Cáceres

Sobre la labor del silbante, Martinoli no se quedó callado, pues también consideró que no estuvo a la altura del juego. "Otro papelón, yo no sé cómo tiene gafete FIFA cuando no tiene talante para ver que le están viendo la cara públicamente, pidiendo la asistencia para hacer tiempo, ridículo".

"Pumas gana porque en los penales fue mejor, y en el trámite también fue mejor, Juárez tuvo dos centros contra dos jugadores. Fue horrible el partido", finalizó.

Víctor Manuel Cáceres también se llevó críticas | IMAGO 7