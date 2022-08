Dani Alves: Diogo y Meritao salieron en defensa del brasileño y pidieron paciencia a la afición

Diogo de Oliveira, delantero de Pumas, dejó claro que no se le puede cargar toda la presión del equipo a Dani Alves, así como las críticas, pues aclaró que son un equipo.

"No tienen que poner todo en Dani porque somos un grupo y se tiene que hacer todo en grupo para salir victoriosos, y se tiene a Dani, a 'Nico', al 'Toto'. No puede jugar un jugador solo porque uno no va a ganar los partidos", dijo.

Asimismo, Higor Meritao, mediocampista auriazul dejó claro que la calidad de Dani Alves no está en duda, así como tampoco lo está el apoyo incondicional que tienen hacia su paisano, pues saben que se está adaptando.

"Deben tener paciencia la aficion y ustedes (prensa) también, yo también pasé eso y no es fácil, hay que darlo tiempo, es un jugador de experiencia que nos ha ayudado mucho.

"Claro, no hay que hablar de un jugador como él, hay respaldo y hay confianza", expresó.

