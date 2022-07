Del Prete tras primer juego con Pumas: 'Sí me ahogué, pero me sentí bien'

Aunque ya jugó su primer partido con Pumas, el atacante Gustavo del Prete reconoció que todavía está en proceso de adaptación, sobre todo a la altura de la Ciudad de México.

"Me estoy sintiendo muy bien y del grupo ni hablar y también dentro de la cancha. De a poquito me voy acostumbrando más al tema de la altura, sé que todavía me falta.

"Estoy tomando ritmo en el partido, me sentí bien en cuanto al aire e intentando mejorar para que todo esté bien", dijo a RÉCORD.

Respecto a su debut con Universidad el domingo pasado en el empate a uno con Xolos en CU, y del cual salió de cambio al minuto 78, el atacante argentino dijo sentirse bien, aunque lamentó no haber ganado el juego.

"Me sentí bien físicamente y de aire me sentí bien, corrí bastante y sí me ahogué, que es difícil salir del ahogo, pero me sentí bien.

"Fue muy lindo, la gente muy bien, mucho apoyo en mi primer partido, fue algo muy especial y es una lástima que no hayamos podido regalar la victoria porque tuvimos chance y no pudimos concretarlas", expresó.

