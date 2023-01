Dinenno sobre las Finales perdidas con Pumas: 'Convivir con la frustración no es fácil'

Juan Ignacio Dinenno, delantero de Pumas, ha tenido en su carrera momentos buenos y malos; ha aprendido de todo, pero sobre todo de las experiencias amargas, de las cuales reconoció que, lo han llevado a aprender a lidiar con la frustración y para hacerlo ha recurrido a varios métodos.

"Hace muchos años que soy jugador y fue algo que he ido aprendiendo. Me ha llevado a buscar ayuda, a intentar atacarlo desde la parte psicológica, abordarlo desde varios lugares y el tema de poder convivir con la frustración no es fácil.

"Es algo que voy a aprender hasta el día que deje de jugar y en lo personal intento dar todos los días un poco más y poder llegar al partido para cambiar la dinámica de cuando uno viene mal a intentar todo lo que esté a mi alcance. Obviamente algunas veces al día mejor y otros peores, pero es algo que todos los jugadores intentan e intentan sobreponerse", señaló.

Y en tres años jugando en México, el '9' auriazul ha vivido toda clase de experiencias, pero particularmente las Finales tanto de Liga (AP 2020) como de Concachampions (mayo 2022) le dejaron un mal sabor de boca por haber perdido.

"Cada que entro a jugar un partido me genera muchísima ilusión, desde el primer partido hasta el que voy a jugar este viernes contra Tijuana, tengo la misma sensación de ansiedad de quererlos jugar, de trascender y no sé cuáles serán mis mejores momentos o los más felices porque los que puedo llegar a recordar tienen un final triste..."Sí, exactamente (las finales). He tenido buenos momentos, pero realmente no lo hemos podido coronar como merecíamos y una cosa lleva a la otra, así que no terminan siendo momentos felices", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ESTE VIERNES SE DECIDIRÁ AL NUEVO DT; ALMADA Y PIOJO, LOS 'FINALISTAS'