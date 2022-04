Dinenno sobre Mejía Barón: 'Nos ha transmitido la identidad de Pumas'

El goleador de Pumas Juan Ignacio Dinenno habló para 'ESPN' sobre el sentido de identidad que aporta Miguel Mejía Barón estando al mando en la la vicepresidencia del Club Universidad.

"Yo creo que todo lo que suma, bienvenido sea, desde que llegó supimos ver lo que es para Pumas, es una eminencia tanto para Pumas como para el futbol mexicano. Él ha hablando con cada uno de nosotros y nos ha transmitido lo que para él es Pumas, que es una visión por demás importante".

El delantero argentino aclaró que el equipo no sólo se ve peremeado de estos valores dentro del terreno de juego, sino que cada uno le aporta un significado al club y aseguró que desde su llegada notó la identidad.

"Creo que eso ha potenciado a lo que también ha dicho Andrés (Lillini), que es tener identidad en el plantel y que vaya de la mano con la identidad del club. Dicen, yo realmente no lo sé, que hace tiempo no se veía, pero lo que sé es que desde el momento en el que yo he estado sí lo sentí", añadió el delantero argentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: DEFINIDOS LOS HORARIOS DE LA FINAL DE LA CONCACHAMPIONS ANTE SEATTLE