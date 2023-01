Dinenno sobre sus tres DT's en tres años con Pumas: 'Tengo las cosas positivas de cada uno'

Fue en enero 2020 cuando Juan Ignacio Dinenno llegó al futbol mexicano y desde entonces han sido tres los técnicos que lo han dirigido en Pumas: Michel González, Andrés Lillini y actualmente Rafael Puente.

"Intento tener las cosas positivas de cada persona que está al mando de un equipo. Le agradezco desde el primero día al míster Michel, quien confió en mí para traerme y hacer la fuerza necesaria para poder hacer que yo sea parte de este club porque si no hubiera sido por el yo no estaría aquí, fue uno de los que más insistió y confió en mis condiciones, lo tuve poco tiempo, pero me gustó muchísimo su forma de entrenar, de expresarse, de dirigirse.

"De Andrés, me sobran palabras para describirlo porque lo tuve dos años y medio donde competimos a un alto nivel en momentos malos y buenos, otros muy difíciles, una Final y una Semifinal, lamentablemente sin poder conseguir un título, pero realmente fue un tiempo muy productivo para ambos", dijo a RÉCORD al tiempo en que añadió que:

"Con Rafa hace poco tiempo que estamos, pero entendimos desde el primer día la idea, tenemos una similitud en cuanto a lo que ja dicho de esta sed de revancha para poder demostrar a nosotros mismos y los demás que podemos, y sobre todo en el vínculo de la forma de conseguirlo es siendo protagonistas".

