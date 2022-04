Dinenno tras el empate vs Seattle: 'El juez de línea, luego del segundo gol, se ríe en mi cara'

Luego de los primeros 90 minutos en la Final de Concachampions, Juan Ignacio Dinenno no ocultó su frustración tras verse alcanzado en el marcador y arremetió contra el arbitraje.

Al mismo tiempo, el goleador auriazul denunció burlas por parte de un juez de línea.

“Hoy para mí, Juan Dinenno, sin ver las repeticiones creo que se equivocaron. Hay que ser consciente de que los árbitros son personas y tienen equivocaciones, pero lo que creo que tienen una herramienta que el jugador no tiene y lo que si me parece raro, que no es una crítica, es un comentario, es que el juez de línea luego del segundo gol se ríe en mi cara y hay video“, dijo el atacante a Fox Sports.

"LO QUE ME PARECE RARO, EL JUEZ DE LÍNEA SE RÍE EN MI CARA; ME PARECE ALGO FUERA DE LUGAR" Juan Dinenno cargó fuerte contra el arbitraje, después del 2-2 entre Pumas y Seattle, Final de ida #LigaCampeonesxFOX #LUP pic.twitter.com/sVnwQpTYfR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 28, 2022

“Le pregunté el comisario ‘¿vos lo viste?, porque yo lo veo y no estoy loco’, me parece algo fuera de lugar y después dicen que los jugadores generan violencia , pero para mí lo que genera violencia es otra cosa “, agregó.

A pesar del sabor amargo, Dinenno reconoció que los Pumas deben pensar con la cabeza fría en los próximos días y pensar en levantar el título.

“Hay que bajar los decibeles el día de hoy , hay que pensar que en el partido anterior hubo situaciones iguales y lo pudimos sacar adelante . La verdad me da una tristeza profunda que por dos jugadas que son bien marcadas porque porque por algo lo llaman al VAR, pero si el árbitro decide que para él no pero para otros tres es si, me parece raro “, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACHAMPIONS: SEATTLE SOUNDERS RESCATÓ EL EMPATE DE ÚLTIMO MINUTO EN LA FINAL DE IDA