Pumas: Meritao tocó la copa previo a la Final de la Concachampions

La copa no se toca hasta que se gana, dicta una de las cábalas no escritas del futbol pues de lo contrario se podría perder el trofeo; sin embargo, no todos los jugadores suelen respetar esta creencia.

Fue el caso de Higor Meritao quien antes de la Final de Ida de la Liga de Campeones de la Concacaf entre los Pumas y el Seattle Sounders, se atrevió a tocar la copa con la mano.

Los Universitarios tenían una ventaja de dos goles en el marcador, pero dejaron escapar la ventaja y terminaron empatando el encuentro en el último minuto, dejando en suspenso el campeonato para la Vuelta en Seattle.

Algunos de los jugadores que tocaron el trofeo previo a disputar la Final fueron Ludovic Giuly en el 2004, Gennaro Gattuso en el 2005 y Anatoiily Tymoshchuk en el 2012 en Champions League; Dimitri Payet en el 2018 por Europa League; Marinho en el 2021 en la Copa Libertadores; mientras que en la Liga MX Luis Tejada perdió la final con el Toluca ante Xolos en el Apertura 2013.

