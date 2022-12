Diogo de Oliveira e Higor Meritao cumplieron su sueño al compartir vestidor con Dani Alves

Diogo de Oliveira e Higor Meritao nunca se imaginaron compartir vestidor con Dani Alves. Y es que ambos futbolistas sólo veían a lo lejos cómo triunfaba el astro brasileño, el mismo que hoy es su compañero en Pumas, por lo que pasaron de ser fans a amigos de la leyenda de su país.

“Para nosotros fue una experiencia increíble. Dani es un jugador de selección, de Copa del Mundo y está jugando a nuestro lado, que era algo que sólo veíamos por la tele. No (lo conocían), sólo por la tele y él jugando, y ahora juega con nosotros y eso es increíble; ahora tenerlo en la cancha, hablar con él, tenerlo en whatsapp, en Instagram, es increíble”, dijo a RÉCORD Diogo de Oliveira.

A lo que Meritao agregó: “Es que sí es increíble, es un jugador experimentado que ganó todo en el mundo, además es una persona increíble, que trabaja todos los días y ahí está para poner el ejemplo a todos nosotros y estamos muy contentos con él. Es una experiencia diferente tenerlo ahora aquí porque desde jóvenes lo veíamos sólo en la tele, pero ahora jugar con él es increíble, es una gran experiencia para nosotros”, compartió con RÉCORD.

Asimismo, Diogo compartió que, pese al mal momento que Universidad atravesó el torneo pasado, Alves predicó con el ejemplo, pues así como trataba de levantar el ánimo de sus compañeros, entrenaba al máximo. Además de que compartió que en cuanto fue convocado por Brasil para jugar en el Mundial de Qatar, lo felicitó.

“Lo felicité porque logró algo muy importante que es ir a una Copa del Mundo. Dani no paró nunca, siempre estuvo trabajando, cuando las cosas no salían bien hablaba con todos para levantar el ánimo y que no paráramos de correr, pero cuando no salen las cosas es difícil”, sentenció.

