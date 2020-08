Domizzi sobre nuevo número de Dinenno: 'El 9 es una gran responsabilidad en Pumas'

Las modificaciones que se realizaron en algunos dorsales del Club Universidad, trajeron consigo la sexta generación de jugadores argentinos que en torneos cortos utilizan el '9' y el '10' como distintivo en sus camisas. Juan Dinenno y Favio Álvarez son los nuevos referentes felinos encargados de portar estos emblemáticos números.

Cristian Domizzi, exdelantero del conjunto auriazul quien también vistió este dorsal, aseguró que el ser el nueve de Pumas representa una gran responsabilidad y consideró que las virtudes de los jugadores hacen que se ganen este número, además del respaldo que brinden sus compañeros de equipo.

“Era una responsabilidad porque sabía que todas las miradas siempre están puestas en los extranjeros y en este caso en los delanteros. Creo que tratamos de hacer un torneo muy bueno en Pumas, empezamos de menos a más.

"El paso que tuve creo que no fue malo, con 25 partidos, 24 goles, creo que uno consigue eso no sólo por sus virtudes sino por la ayuda de todos sus compañeros”, declaró en entrevista para RÉCORD.

El Pájaro consideró que su compatriota, Juan Dinenno, tendrá la capacidad de convertirse en goleador de la liga, aunque influye en gran parte el cómo se desenvuelva con el resto del plantel, pues de esta forma se podrá desenvolver de mejor manera.

“Seguro que sí, todo va a depender primero de sus condiciones. Gran parte de lo que da seguridad depende del equipo, de cómo se planta y cómo juegan con ese delantero.

"A mí me tocó estar en dos instituciones, la convivencia y el trabajo se hizo muy ameno, me sentí muy cómodo, como si estuviera en casa, me hicieron sentir muy respetado y quizás es parte de que a un jugador le vaya bien en una institución”, apuntó.

Además, Domizzi expresó lo significativo que es el portar la camisa del conjunto universitario, por lo que le sugirió al atacante del Pedregal pelar cada pelota y afirmó que Pumas tiene algo especial que deja un recuerdo singular.

“Dar un consejo es muy difícil, como sugerencia sería pelear cada pelota, Pumas es un equipo que te marca, hasta el día de hoy cuando digo un 'Goya, goya,' es importante. Antes de salir a la cancha yo veo cuando puedo ver los partidos en Argentina, a mí me tocó eso, el rugido del puma, el puma tiene algo especial”, finalizó.

