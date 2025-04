Efraín Juárez descarta fracaso tras eliminación en Cuartos de Final de Concachampions

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, considera que la eliminación en Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup ante Vancouver no es un fracaso. Sin embargo, fue enfático al decir que la manera en que se quedaron fuera de las Semifinales sí es dolorosa, pues estuvieron a tan solo tres minutos de llegar a esta instancia y jugar ante el Inter Miami de Lionel Messi.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Al quedarse fuera en Cuartos de Concachampions, el estratega mexicano señaló que no es fracaso, pues además de haber empezado este proceso hace seis semanas, el equipo “peleó y luchó durante el juego”. Aun así, resaltó que a Pumas aún no le alcanza y le hacía falta la ‘chispita’ para trascender nuevamente en alguna competencia.

Descartó un fracaso | MEXSPORT

“No nos alcanzó; intentamos por todos lados. No creo que sea un fracaso, esta vez no, porque el equipo intentó, luchó y porque no hay ningún reproche. No lo veo así, es parte del proceso, es un proceso corto de cuatro semanas y el equipo ha mostrado otra cara. Nos falta la ‘chispita’, porque estamos ahí, pero nos falta ese extra”, comentó.

Espera seguir mejorando | MEXSPORT

De igual manera, al haber recibido el último gol de visitante en tiempo de compensación, señaló que sí fue muy dolorosa la eliminación. Sin embargo, tratará de olvidar este revés y enfocarse en el duelo ante Juárez de este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, en donde buscarán ganar para tratar de asegurar algún puesto dentro del Play In del Clausura 2025.

“Nos tenemos que levantar; la realidad es que no perdimos en esta serie. Duele un chingo por la manera en que fue. Estabas en una Semifinal y en dos minutos se te va a la mierda todo. Sigo creyendo en mi equipo, sigo confiando y entendiendo eso nos prepararemos para un partido en casa que nos mantenga vivos en la liga”, agregó.

Les dolió la eliminación | MEXSPORT

Con tres jornadas por jugar, Pumas se encuentra en la 10ma posición del Clausura 2025. Sus próximos dos partidos serán ante Juárez y Santos en Ciudad Universitaria, mientras que el próximo sábado 19 de abril cerrarán la fase regular del torneo ante Tigres como visitante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo le ha ido a Lionel Messi ante equipos mexicanos?