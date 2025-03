Efraín Juárez pone a Tuca Ferretti y Javier Aguirre como sus referentes de entrenador

Efraín Juárez comenzó con el pie derecho su nueva gestión en Pumas, el entrenador mexicano ya consiguió su primera victoria con el Club Universidad y con una carrera que aún se puede decir que apenas está comenzando, Juárez reveló sus mayores referentes como DT.

Efraín Juárez debuta como DT de Pumas

En entrevista para ESPN, Efraín Juárez confesó en su etapa como jugador le aprendió bastantes cosas a todos los entrenadores que lo dirigieron, pero resalta que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y Javier Aguirre fueron los que más lo marcaron.

“Le aprendí a todos, tuve la fortuna de haber estado con los mejores entrenadores del futbol mexicano, desde Tuca Ferretti, Javier Aguirre, Turco Mohamed, Vucetich… de cada uno les he tomado cosas”

Ferretti debutó a Efraín Juárez como futbolista

Efraín Juárez quiere superar a Javier Aguirre

Además de confesar que tiene al ‘Vasco’ Aguirre como un referente en el banquillo, Efraín Juárez confesó que le gustaría ser el mejor entrenador en la historia de México y sabe que para eso tendría que superar a su ‘maestro’, Javier Aguirre.

“Tuca Ferretti y Javier Aguirre me han marcado muchísimo. Tuca me dio la oportunidad de debutar y me enseño todos esos fundamentos y Javier le tengo un cariño y admiración grandísima, mi sueño es algún día poder ser el mejor entrenador de México y para eso tienes que ser mejor que el ‘Vasco’ Aguirre, porque el dirigió al Atlético de Madrid, tres veces mundialista…”, declaró Efraín Juárez.

Efraín Juárez elogia a Javier Aguirre

