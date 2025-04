Efraín Juárez tras clasificación a Play-In: "Estamos aquí por nosotros, no por Chivas"

Tras la derrota de los Pumas ante Tigres, Efraín Juárez, entrenador del equipo, dejó claro en conferencia de prensa que la posición en el Play-In es fruto exclusivo del esfuerzo de sus jugadores, no un regalo de nadie, mucho menos de Chivas.

“Dependíamos de nosotros y merecidamente estamos donde estamos, no por Chivas, por nosotros”, afirmó con orgullo. Además, rechazó las comparaciones con Javier Aguirre, asegurando que él es Efraín Juárez, un técnico con su propio sello, forjado en experiencias en MLS, Colombia y Bélgica.

Juárez también abordó los roces en la cancha, minimizándolos como parte del futbol. “Es como la familia, nos peleamos, pero en el vestidor nos abrazamos”, dijo, destacando la unión del grupo tras el partido. Para él, estas discusiones reflejan la pasión y el compromiso de los jugadores, algo que valora profundamente en su plantilla.

Pumas en construcción

El estratega hizo énfasis en el proceso de construcción del equipo, recordando que asumió el cargo en un momento complicado. “De once juegos, solo perdimos tres, contando Conca y Liga. Estamos en construcción, pero en un buen momento”, señaló. Aunque reconoce que aún hay áreas por mejorar, el equipo ha superado expectativas iniciales y está cerca de cumplir objetivos que parecían lejanos.

Sobre el Play-In, Juárez insistió en que llegar a esta instancia no es obra de la casualidad. “Hicimos once puntos y estamos por nosotros, no por nadie más”, reiteró, subrayando que el equipo depende de sí mismo en la última jornada. Su mensaje fue claro: el mérito es colectivo, y la ilusión de avanzar está intacta, siempre la confianza en que el equipo seguirá dando pasos firmes.

En lo personal, Juárez se mostró pleno y motivado en su primera etapa como director técnico del club que ama. “Estoy donde quiero estar, en el club de mis amores, en una etapa hermosa”, expresó. Reconoció que, aunque a veces lo critiquen o lo comparen, está enfocado en dejar su huella. “No me quiero parecer a nadie, soy Efraín Juárez, un puma que trata de representar bien a su institución”, afirmó con convicción.

Objetivos claros de Efraín Juárez

Con la mira puesta en el cierre del torneo, Juárez y su equipo se preparan para aprovechar la oportunidad que tienen en sus manos. La ilusión está viva, y el entrenador confía en que, paso a paso, podrán seguir sorprendiendo. Su mensaje final fue de optimismo y trabajo: “Hay que mejorar y ver hasta dónde nos alcanza”.

