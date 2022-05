Efraín Velarde tras nueva derrota con Pumas en Final de 'Conca': 'Son situaciones inexplicables'

Efraín Velarde volvió a probar el sabor de una derrota de Pumas en la Final de una Concachampions, pues él era parte del plantel felino que la perdió en 2005 ante Saprissa. Y por ello, el defensa compartió que no hay forma de explicar lo que pasó ante el Seattle Sounders.

"Es uno de los momentos más complicados, más difíciles de digerir, siempre perder una Final es lo más complicado para un jugador y tenemos que tratar de pensar en el partido del domingo, es un golpe muy duro. No hay palabras para describir este momento.

"Son situaciones inexplicables, son cosas que no puedes explicar, simplemente dentro del terreno de juego no fuimos contundentes, ellos hicieron bien su planteamiento y lamentablemente no nos alcanzó", dijo.

Y aunque les dolió no ganar la Concachampions, el 'Chispa' expresó que ahora deben concentrarse únicamente en vencer a Chivas el domingo en el Repechaje.

"Es un golpe durísimo, la vida te da este tipo de adversidades que a nadie nos gusta y es difícil decirlo con palabras, tenemos que ver para adelante porque el domingo tenemos un compromiso muy importante y esperemos estar en la Liguilla.

"Estamos muy agradecidos con nuestra afición, se han desvivido por nosotros, lamentablemente no pudimos darles un resultado y un campeonato que tanto anhelaban y hay que seguir trabajando en la liga que tenemos oportunidad todavía", señaló.

