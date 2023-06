Gil Alcalá recordó su primera temporada por Pumas: 'El retiro pasó por mi mente'

Gil Alcalá regresó a los Pumas luego de un breve paso por Querétaro, donde fue cedido a préstamo por el club Felino. El arquero de 30 años regresa con el objetivo de demostrar si tiene las cualidades necesarias para ocupar el puesto titular en el conjunto universitario durante el Apertura 2023.

Durante el Clausura 2023, Gil tuvo una destacada participación con los Gallos Blancos, disputando todos los encuentros del torneo. Esta actuación llamó la atención de la directiva de los Pumas, quienes decidieron traerlo de vuelta antes de lo acordado, vislumbrando un panorama más prometedor en términos de minutos de juego.

Teniendo en cuenta los años en los que el portero mexicano no logró consolidarse en ningún equipo, Gil Alcalá, en entrevista a Fox Sports, compartió la dificultad que enfrentó durante ese periodo y cómo lo superó.

"Hace cinco meses, estábamos hablando de una situación bastante complicada. Pasé por momentos muy difíciles en los últimos años que me llevaron a tomar decisiones que quizás no eran las correctas. El retiro pasó por mi mente, estaba cansado de dar lo mejor de mí, esforzarme todos los días y, a los cuatro meses, encontrarme en la situación de tener que marcharme, mudar a mi familia nuevamente y no tener regularidad. Esto me llevaba a considerar decisiones extremas", confesó el arquero.

Sin embargo, en vista de su mejor desempeño en el torneo anterior, Alcalá expresó sentir un progreso en su nivel futbolístico y estar preparado para el desafío que le espera: "Vengo más preparado que la primera vez y voy a competir por el puesto. Es una gran responsabilidad pero también una oportunidad maravillosa que un técnico con tanto prestigio acepte que yo forme parte de su equipo".

Con su regreso a los Pumas de la UNAM, Gil Alcalá buscará hacer valer su experiencia y demostrar su valía como guardameta titular del conjunto felino en el Apertura 2023.

