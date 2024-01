Guillermo Martínez tras su llegada a Pumas: "Sé la responsabilidad de defender este escudo"

Los Pumas sufrieron bajas importantes de cara al Clausura 2024 pero a pesar de los jugadores que perdieron el equipo del Pedregal sumó a Guillermo Martínez que estará reemplazando a Juan Dinneno como el delantero del club para el próximo torneo del futbol mexicano.

Tras su llegada, el futbolista mexicano habló para el canal de YouTube del club en el cual señaló que no va dejar escapar la oportunidad de vestir los colores del equipo auriazul pues aseguró que respetará la historia de la institución.

“Es un reto muy lindo que estuve dispuesto asumir, sé la responsabilidad de defender este escudo pero sobre todo mucha historia que tiene esta camiseta, grandes goleadores, grandes estandartes a nivel nacional y mundial. Va a ser un reto muy interesante”, mencionó Martínez.

Además, Memo negó sentirse estar en su tope futbolístico tras lo mostrado el semestre anterior donde se consagró como subcampeón del Apertura 2023 de la Liga MX tras anotar 10 tantos siendo superado por Harold Preciado que tuvo 11 dianas en el torneo.

“Estoy muy contento, era lo que esperaba. Me agarra en una etapa muy importante de mi vida, no sé si el mejor, porque no me gusta poner límites, sé que puedo seguir mejorando. Hay muchas cosas que puedo agarrar aquí”, sentenció.

Martínez jugará en su noveno equipo de la Liga MX ya que ha vestido los colores de Pachuca, Lobos BUAP, Coras de Tepic, Chivas, Mineros de Zacatecas, Cafetaleros de Chiapas, Celaya FC y Puebla.

