Hugo Sánchez asegura que le 'tendieron la cama' cuando dirigía a Pumas

El exdelantero mexicano, Hugo Sánchez, habló sobre su paso por Pumas como entrenador y afirmó que, de manera indirecta, los jugadores le “tendieron la cama” para que finalmente se diera su salida del club.

MEXSPORT

Hugo Sánchez asegura que le 'tendieron la cama' en Pumas

Hugo Sánchez contó que durante su estancia en Real Madrid y Atlético de Madrid, los jugadores decidían cómo se iba a jugar cuando no estaban de acuerdo con la estrategia o táctica del entrenador en ese momento, y considera que eso sucedió con Veljko Paunovic y Tigres. Ante el cuestionamiento de Ricardo Peláez sobre si él detectó una práctica similar cuando dirigía a Pumas, el exartillero mexicano aseguró que sí.

“Antes de que me echaran, Íbamos por el tercer campeonato y cuando me hicieron caso a mí, iba funcionando todo bien. Pero cuando ya no me hacían caso, porque habían terceras personas que les decían cosas, pues se quitó la jerarquía. Me hicieron la camita, de manera indirecta”, señaló Hugo Sánchez en programa de ESPN.

MEXSPORT

Números de Hugo Sánchez en Pumas

Con Pumas, Hugo Sánchez levantó un bicampeonato en 2004 y 2005, además de un Campeón de Campeones. Fue hasta un año después del título ante Monterrey que salió del cuadro auriazul, para después llegar a Necaxa.

Desde 2012, Hugo Sánchez no ha dirigido a ningún equipo. El último fue Pachuca, donde estuvo al mando por 24 encuentros. En dicho torneo no logró clasificar a liguilla y quedó fuera de Copa MX.

MEXSPORT