Hugo Sánchez critica actitud de Efraín Juárez en Pumas: "Está en un equipo grande"

Efraín Juárez no cumplió con el objetivo de llevar a Pumas a Cuartos de Final en el Clausura 2025. Pero más que el "fracaso" deportivo ante Rayados de Monterrey, a Hugo Sánchez lo que le molestó fue la actitud del estratega.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Al final del juego en el Estadio BBVA el pasado domingo, el técnico universitario se encaró con Martín Demichelis. Algo que para el Pentapichichi no está a la altura de un club como el de la UNAM.

El partido entre Rayados y Pumas terminó caliente | IMAGO 7

Hugo Sánchez critica a Efraín Juárez

En la mesa de análisis de Futbol Picante, el exdelantero señaló que no le gusta la actitud del técnico de Pumas, quien desde su llegada a la Liga MX llamó la atención por sus festejos eufóricos en los buenos resultados, y su visceral respuesta en la derrota.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

"A mí no me gustan", empezó Hugo, "Yo no tengo que decirle nada. Ya es mayorcito", y añadió que Miguel Mejía Barón y toda la directiva de Pumas tienen que acercarse para hablar con el estratega.

A Hugo Sánchez no le gusta Efraín Juárez con su actitud | IMAGO 7

"Tiene que juntarse la gente de Pumas y decirle: 'Estás en un equipo ejemplar. Estás en una institución que dice mucho para el mundo, es un equipo grande'", añadió Sánchez Márquez.

Sánchez señaló que se debe cuidar la imagen de Pumas

Para el exestratega, que logró el bicampeonato del Clausura 2004 y Apertura 2004 con los universitarios, un técnico debe adaptarse a la imagen del club y no al revés. "Es un equipo (Pumas) y una institución en que la imagen cuenta mucho".

"Es un presitgio tremendo, y las formas y las maneras dicen mucho. Tú debes de empaparte de lo que es la instituciín de lo que es el club", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Invitados de lujo en el GP! Miguel Layún y BZRP fueron captados este fin de semana en Miami

Efraín Juárez se enganchó tras la derrota ante Rayados | IMAGO 7