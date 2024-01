Joaquín Beltrán señala que quiere ver más jugadores en Pumas formados en Cantera

Joaquín Beltrán, excapitán de Pumas y múltiple campeón de Liga MX con el equipo universitario, señaló que le gustaría ver más jugadores formados en Cantera en el primer equipo.

En una entrevista en Claro Sports, el exzaguero señaló que aún con la llegada de Guillermo Martínez a CU, no está conforme, pues su deseo es ver a más futbolistas 'hechos en casa' en el cuadro dirigido por Guillermo Lema.

"Lo he dicho desde hace tiempo, me gustaría ver más canteranos en Universidad, desafortunadamente hoy no son las situaciones así. Ya llegó un delantero mexicano, pero no formado en Pumas como Guillermo Martínez", comentó Beltrán.

Y es que en el último partido de los Universitarios en Liga MX (contra Tigres en Semifinales), Antonio Mohamed solo usó a dos canteranos en el 11 inicial, los cuales fueron Julio González en la portería y Pablo Bennevendo.

Asimismo, Joaquín aseguró que aún con la llegada de 'Memote', Pumas necesita más variantes ofensivas, pues las bajas de Juan Dinenno y Gabriel Fernández serán cruciales de cara al Clausura 2024.

"Me parece que Pumas está medio en una reestructura. A pesar de que se quede el que era auxiliar de Antonio Mohamed, se fueron los dos ejes de ataque (Dinenno y 'Toro'), llega Guillermo Martínez, pero sí me parece que le siguen faltando variantes a la ofensiva", sentenció.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CHICHARITO: ¿CONTRA QUIÉN Y CUÁNDO FUE EL ÚLTIMO GOL DE JAVIER HERNÁNDEZ CON CHIVAS?