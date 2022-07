Jorge Ruvalcaba: 'Por la pandemia pensé dejar el futbol'

Jorge Ruvalcaba está haciendo realidad el sueño que tuvo siempre de jugar futbol profesional y lo está haciendo gracias a que su familia lo motivó a arriesgarse, así como a los valores que le inculcaron, pues creció de manera humilde, pero trabajadora en Estados Unidos y eso le está dando frutos después de que incluso contempló la posibilidad de dejar el futbol por la falta de oportunidades en su natal California; sin embargo, todo le llegó en el momento preciso.

"Jugué pura academia, en la prepa en California. Saliendo de la prepa nunca tuve una beca para poder seguir, un año después salió y la acepté, y tristemente llegó la pandemia entonces no tuve el chance de jugar y me agüité mucho, hasta tenía pensado ya no jugar futbol.

"De la nada me dijeron que iba haber un amistoso y habría visores de Pumas y no me la creía, en el amistoso me fue bien y me vine a la Sub 20, platiqué con mi papá porque tenia la beca de la universidad y dudé poquito, pero me dijo que tenía que arriesgar, que era una oportunidad que muchos quisieran tener y me vine, estaba estudiando ingeniería", dijo a RÉCORD.

Incluso, 'Ruva' compartió el orgullo que le causa su origen mexicano, así como los valores que le ha inculcado su familia.

"Trabajo muy duro, vengo de una familia muy humilde y mi papá me ha enseñado a siempre trabajar y eso lo que me tiene aquí.

"Mis papás trabajan en una prepa de allá. Mi mamá es cocinera y mi papá es el supervisor de limpieza, llegaron por su lado a Los Ángeles como a los 10 años y desde ahí viviendo allá", expresó.

