Julio González recordó su pelea con Gil Alcalá: 'A lo mucho nos mentamos la madre'

Julio González recordó su polémica salida de Pumas. En el mercado de invierno el portero dejó la institución universitaria tras una discusión con su compañero de equipo, Gil Alcalá. Hoy, González recordó dicha interacción.

Tras la eliminación de Pumas del pasado Apertura 2024 a manos de Monterrey, los porteros universitarios, Gil Alcalá y Julio González, tuvieron una discusión, misma que resultó en la salida de ambos, sin embargo, de acuerdo con González, fue un simple intercambio de palabras.+

Tuvieron una discusión | MEXSPORT

“Lo que pasó fue que acabando el partido con Monterrey yo venía caliente, perdimos 5-3 y yo me equivoqué en el último gol. Tuvimos una discusión de palabras en el vestidor, ni groserías hubo, a lo mucho nos mentamos la madre. Al día siguiente, Gil y yo aclaramos nuestras diferencias”, comentó el arquero en entrevista para Fox Sports.

Reveló detalles de la pelea | MEXSPORT

Fueron separados del equipo

A pesar de que los jugadores logaron resolver su discusión, el cuerpo técnico universitario, en ese entonces manejado por Gustavo Lema, decidió no contemplar a ninguno de los dos arqueros para el Clausura 2025.

“Se nos informó que no seríamos considerados, que Gustavo (Lema) tomó la decisión… Le dije a Gustavo en la cara que respetaba su decisión, pero no la compartía, y yo quería que le fuera muy bien a Pumas, aunque me doliera en el alma irme… Me dijeron desde el primer día en Pumas que no entraba en planes, Gustavo me dijo que no me consideraría por el problema en el vestidor”

Lema decidió no continuar con los porteros | IMAGO7

A pesar de esta situación, el ahora portero de Puebla afirmó que se fue molesto por los rumores que llegó a escuchar, donde se les culpaba de pelearse a golpes dentro del vestidor, confesando que nunca ha llegado a esas instancias en su vida.

