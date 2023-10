Julio González se deshace en elogios a Nahuel Guzmán y confiesa que es su referente

El portero de Pumas, Julio González, ha compartido su admiración por dos de los guardametas más destacados de la Liga MX, Alfredo Talavera y Nahuel Guzmán, a quienes considera sus referentes en el mundo del futbol.

"Tala y Nahuel (los admira), le aprendí muchísimo a Tala, me ayudó mucho para aprender el juego aéreo. Nahuel la personalidad que tiene y el momento que vive, para mí hoy en día es el mejor arquero de la Liga", expresó Julio González en entrevista para TUDN.

Este reconocimiento a Guzmán y Talavera llega en un momento importante para Julio González, quien recientemente recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana. El portero de 32 años ha destacado la importancia de elevar el nivel de los porteros mexicanos para tener más oportunidades en la Primera División.

"Hemos tenido que subir el nivel, es la realidad. Los porteros mexicanos de mi generación no tuvimos tantas posibilidades de jugar porque Talavera, Corona, Ochoa jugaron 10 o más años de titulares, y el otro debías esperar", comentó González. "Tienes que subir el nivel. Desde que llegué a Pumas me he vuelto más profesional, he mejorado muchas cosas. Quiero ser muy longevo y jugar el mayor tiempo posible, más en un equipo como en el que estoy".

El camino de Julio González hacia la titularidad en un equipo de Primera División no ha sido fácil. Después de luchar por una oportunidad en clubes como Santos Laguna, Tampico Madero y Veracruz, finalmente se convirtió en el portero titular de Pumas a partir del Apertura 2022, bajo la dirección de Andrés Lillini y Antonio 'Turco' Mohamed.

