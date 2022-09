Julio González tras su gol con Pumas: 'Pase del infierno al cielo en un rato'

El partido del sábado pasado entre Pumas y Toluca fue de sentimientos encontrados para Julio González, pues el portero felino cometió un error que les estaba costando el resultado, pero metió el gol del empate y el primero en su carrera; fue en tiempo complementario y con asistencia de Dani Alves.

"Pasé del infierno al cielo en un rato del partido porque me había equivocado, y poder lavar mi error con el centro de Dani (Alves) es una alegría enorme porque son pocos los porteros que pueden meter goles, y estar en esa lista es un orgullo. Nunca había metido un gol, ni en fuerzas básicas, ni de penal, y ese gol nos mantiene con esperanzas de calificar", dijo a RÉCORD.

Incluso, el arquero acapulqueño confesó que no pidió autorización al técnico Andrés Lillini para ir a rematar, y al final le funcionó haberse arriesgado.

"Cuando se da la oportunidad del tiro de esquina, pensé que era la última jugada y no perdía nada, ya está casi todo perdido. No (pidió permiso para ir a rematar), ya estaba ahí, sé que Andrés nos tiene confianza, me fui al ataque, intuí la jugada, me cayó y gracias a Dios entró.

"Dudé en ir o no, llegué al área, no me marcaron; antes platicando con Dani me dijo que a los porteros nunca los marcan y literal nunca me marcaron, tiró Dani el centro ahí, remató, vi que salió picada, cerré los ojos y sólo oí que gritaron gol", expresó.

