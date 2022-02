Lillini sobre el empate ante Saprissa: 'Perder la ventaja me dejó un mal sabor de boca'

Andrés Lillini, técnico de Pumas, sabe la importancia que tiene el partido de Vuelta ante Saprissa el miércoles en Ciudad Universitaria. Y es que después de haber empatado a dos en Costa Rica, en su debut en la Liga de Campeones de la Concacaf, el timonel auriazul reconoció la incomodidad que le causó el resultado porque no fueron capaces de mantener la ventaja que tuvieron en momentos del partido.

“Sabor de boca malo porque los empates me saben mal porque entregamos el resultado en la parte final.

“El resultado no es malo, la decisión es en casa cerrar la serie de local, desde el punto de vista estadístico no es malo, pero sí me voy molesto porque sacamos la ventaja siempre de un gol y no lo pudimos sostener y nos cuesta que nos empaten el partido. La cita en casa va a ser sumamente compleja, difícil y tenemos que asumirla como tal para pasar”, dijo.

¡¡Se abrió el marcador!!@washingtoncoro4 con un muy buen cabezazo le dio la ventaja a @PumasMX en Costa Rica. Saprissa 0-1 Pumas https://t.co/SHW6fHNi44 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 17, 2022

Asimismo, el entrenador de Universidad está consciente de que tienen la ventaja de los goles de visita, pero no por eso se confían; sin embargo, él conoce bien a sus jugadores y sabe que sacarán adelante la serie.

“Admiro el esfuerzo de los futbolistas, asumieron la responsabilidad y elegimos a los que mejor pudieron estar, al final Diogo no pudo estar, y nos faltó la intensidad al final.

“Cuando uno está en un equipo grande sabe qué tiene que hacer para sacarlo adelante y los jugadores saben la presión que hay, la han soportado y han salido de momentos complicados y en este torneo internacional estamos buscando nuestra mejor versión, ahora el cierre es en casa y tenemos que estar a la altura”, indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACHAMPIONS: PUMAS DEJA IR LA VICTORIA EN SU VISITA AL SAPRISSA