Lillini tras el empate vs Rayados: 'Estoy frustrado por la sensación que hicimos todo para ganar'

Con el de este domingo (1-1) con Rayados, Pumas lleva cinco empates en el torneo, tres consecutivos; sin embargo, el técnico Andrés Lillini dejó claro que no está desesperado, pues sabe que están haciendo un trabajo que tarde o temprano darán frutos.

"Frustrado por la sensación que hicimos todo para ganar el partido. No desesperarnos y no cambiar las formas, si no son las adecuadas o no tuviéramos llegadas, sería otra la situación, pero acá es el equipo que uno pretende y el aficionado sin irse con el sabor de ganar, es el Pumas que quiero.

"El gol lo puede hacer cualquiera, no es responsabilidad de un solo jugador y ellos deben estar tranquilos, es la forma, no veo otra forma luego del papel que hicimos este domingo. Tenemos que seguir por este camino y cuanto más tranquilos estemos, más rápido vamos a solucionar este problema", expresó.

Respecto a si es que Juan Ignacio Dinenno esté desesperado por no anotar y que este domingo le hayan anulado un tanto, el técnico universitario recalcó la confianza que tiene en el delantero argentino.

"Juan es un hombre muy autoexigente con él mismo. Lo que le decimos es que cuando los goleadores entran en esta racha, que no es exclusiva de Juan, que juegue para el equipo y entre en otro rol.

"El 9 lleva el peso de ser estadísticamente el que aporte, pero a mí no me desespera la situación y se lo digo, estos futbolistas son así y deben convivir con esta situación, pero debe estar frío de la cabeza, frustrado no está solo, estamos todos por no ganar. Juan la va a sacar adelante, pasó por esto dos torneos atrás, pero es trabajador, duro de la cabeza y la va a sacar", indicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFA PUENTE JR. SOBRE SU FUTURO: 'LA INTENCIÓN SIEMPRE SERÁ ESTAR LO ANTES POSIBLE EN LA CANCHA'