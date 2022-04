Lillini tras la derrota vs San Luis: ‘Nos equivocamos, fue un golpe duro’

Andrés Lillini lamentó que Pumas jugara tan mal y perdiera ante el Atlético de San Luis; sin embargo, no cree que haya comprometido su lugar en el Repechaje del Clausura 2022.

“El rival nos ganó con poco, pero lo hizo. Esto es de resultados. Nos equivocamos, fue un duro golpe, pero no creo que se nos complique la repesca porque todavía estamos en los 12 primeros lugares de la clasificación”, mencionó en conferencia de prensa.

El entrenador argentino habló sobre las pocas jugadas de peligro que generaron los universitarios y la falta de contundencia.

“Este equipo sabe levantarse de estas circunstancias. Hoy jugamos mal, nunca encontramos el camino para hacer los goles”, agregó.

“La derrota nos deja la enseñanza de que si no estamos en nuestras máximas capacidades y muy concentrados nos pueden pasar este tipo de cosas”, añadió.

Andrés Lillini explicó que dejó en la banca a figuras como Alfredo Talavera, Alan Mozo y Rogério porque quiso darles descanso.

“Los que hoy no jugaron fue por cargas musculares, estaban muy cansados y no los quise arriesgar. No estaban al 100 físicamente”, contó.

Pumas enfrentará a Chivas en la Jornada 16 de la Liga MX y después se medirá ante el Seattle Sounders en la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“No vamos a priorizar. Hay que estar muy bien porque se nos vienen situaciones complejas y determinantes en dos campeonatos. Lo de esta noche puede volver a suceder”, finalizó.



