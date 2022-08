Lillini tras perder ante Barcelona y América: 'Tocamos fondo'

Pumas recibio nueve goles en dos partidos, seis del Barcelona y ahora tres de América, y ante la situación, Andrés Lillini, director técnico felino, reconoció que su equipo y él tocaron fondo.

"Sí, nos superaron, principalmente en el primer tiempo, nunca encontramos los caminos para contrarrestar a un rival que juega rápido y tiene jerarquía. Nos caímos, el equipo se cayó y tenemos que buscar a los mejores intérpretes para darle vuelta a la página triste y negra de esta semana.

"En una semana nos fuimos al fondo en cuanto a funcionamiento y en lo deportivo. Tenemos que buscar la solución rápidamente y si algo hace este equipo es sobreponerse a los malos momentos y a los baches profundos que hemos vivido", dijo.

Al ser cuestionado sobre sí es que su equipo está empezando a pasar por una crisis, el entrenador felino dijo que no e incluso enumeró los que dijo, para él han sido los momentos más tristes que ha vivido con el equipo.

"Crisis, perdimos un partido y a lo del Barcelona se le cargó mucho peso y hubieron muchos comentarios negativos por el resultado, pero nosotros hablamos internamente que es algo que no se puede repetir. Las alertas están prendidas porque cuando te hacen tres goles, no se puede permitir. Crisis, no, si quieren lo pueden poner, pero de mi boca, jamás.

"El momento más doloroso fueron las Finales perdidas y la Semifinal contra Atlas, eso fue lo más doloroso. Perder el Clásico me duele y sí me clavas un cuchillo, no me sale sangre, pero hubo momentos más dolorosos", señaló.

