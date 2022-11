Mateo Casares, la tercera generación de la Familia Vázquez que continuará el legado en Pumas

Si hay una familia que ha hecho historia en el Club Universidad es la de los Vázquez y ha comenzado a escribirse otro capítulo, pero con Mateo Casares, tercera generación y quien quiere mantener el legado en Pumas.

Y es que primero Guillermo Vázquez Mejía, Campeón con el equipo de Ascenso (1962) y quien es prácticamente quien sentó las bases de la cantera, y posteriormente Guillermo Vázquez Herrera, jugador y entrenador que le dio a Pumas el título más reciente (Clausura 2011); ahora Mateo, defensa y Campeón Sub 20, quien por primera vez está en la pretemporada del primer equipo.

"La familia Vázquez tiene mucho en Pumas, sobre todo mi abuelo que hizo mucho en fuerzas básicas y quiero seguir con el legado y aprovechar esta oportunidad lo más que se pueda.

"Me hace sentir orgulloso por la familia que tengo y quiero cumplir ese sueño, cumplírselo también a mi abuelo que es el que está más pendiente de mí y cumplirle a toda mi familia que está pendiente día a día", dijo a RÉCORD.

El zaguero de 19 años y quien está en Pumas hace 10, compartió qué ha hablado tanto con su abuelo como con su tío.

"El más encantado es mi abuelo, está muy al pendiente de mí, está muy feliz de que esté en Pumas, de como voy y la manera en que lo estoy haciendo. Me dice siga como lo vengo haciendo, que que no baje. No me regaña, pero me da muchos consejos porque él estuvo aquí y sabe lo que se siente.

"Con mi tío no he hablado mucho, pero en la Final Sub 20 me dejó mensajes de aliento y últimamente está pendiente de mí, fue jugador y entrenador, y si su hijo no pudo ser jugador, quiere que yo su sobrino lo sea", expresó.

