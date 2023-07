Gabriel Fernández se va a ganar a la afición de Pumas y tiene con qué hacerlo, así lo aseguró el uruguayo Matías Britos, quien explicó por qué su compatriota caerá bien en Universidad.

"Me encanta el estilo de juego del 'Toro', no lo voy a discutir para nada, ese estilo se puede adaptar muy bien a lo que es Pumas, le va a llevar su tiempo porque adaptarse la ciudad, no es sencillo, adaptarse a CU y el horario de juego no es sencillo, pero va a lograr la adaptación y a partir de ahí dará buenos resultados.

"Es muy exigente y está bien que la afición así lo sea, porque es un desafío ganarse a una afición exigente, pero además se disfruta ese camino de ganársela y para un futbolista profesional está dentro de las reglas juego esa exigencia y Pumas la tiene, no es sencillo el paladar de la gente de Pumas, pero es motivante tener una afición tan grande con ese estilo atrás y además por la forma de ser de los uruguayos coincidimos con mucho de esa exigencia y eso puede hacer un poco más fácil que se entienda para bien", dijo a RÉCORD.

Britos, el atacante más reciente que ha tenido Pumas, espera que el 'Toro' confíe en su talento y con ello le demuestre a la afición de lo que es capaz.

"Tiene que creer mucho en el potencial que tiene y a través de la adaptación, su forma de ser, el estilo de juego y por ser uruguayo va a coincidir mucho con la afición de Pumas y va a sentir ese respaldo, puede ser que al principio le cuesta un poco porque es un club con condiciones muy particulares, pero cuando uno ya está adentro arropan de manera muy linda y el potencial que él tiene me hace creer que Pumas lo va a disfrutar mucho", expresó.

