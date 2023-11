Micky Huidobro de Molotov sobre el grito 'put...' en el futbol: 'En ese contexto no es homofóbico'

Micky Huidobro, bajista y vocalista de Molotov, quien protagonizó polémicas con Chivas por la canción que hizo en 2004, consideró que hoy el futbol ha cambiado y hoy una melodía así no sería fácilmente aceptada.

“Puede ser (que se haya perdido la picardía en el futbol), yo así lo veo porque el futbol se ha vuelto casi de cristal, pero no nada más en México, a nivel mundial.

"Hay cosas que tal vez no están bien, que le griten o le digan cosas a un futbolista, creo que en la cancha se vale hacer de todo y afuera no está ‘chido’ que griten cualquier peladez, pero hay lugares para hacerlo y en ese aspecto no me molesta el grito homofóbico porque en el contexto en el que se grita tampoco es homofóbico, pero las generaciones de cristal lo han llevado así, se ha vuelto muy políticamente correcto el mundo y hay muchos destrozos por volverse permisivos”, dijo a RÉCORD.

Al margen, el sábado que Pumas reciba a Chivas en CU, el músico no podrá estar presente por cuestiones personales; sin embargo, confía plenamente en que ganen los felinos y en que la afición los apoye.

“Me invitaron al estadio y me encantaría ir, pero tengo los 50 años de uno de mis mejores amigos, es difícil, lo tendré que ver online, no será la primera vez que lo haga.

“Siempre tienen con qué vencer a Chivas, eso no es ningún problema”, expresó y agregó que:

“Tiene muchos valores humanos Pumas que tal vez en otros equipos no se encuentran y este resurgimiento de Pumas es muy importante porque ya Pumas merece ser campeón otra vez porque ya estamos empezando a convertirnos en el Cruz Azul de la liga, y ojalá nos den un buen sabor de boca en esta Liguilla”.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: PACHUCA, ¿IMPEDIMENTO PARA LA LLEGADA DE IVÁN ALONSO A CRUZ AZUL?