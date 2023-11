Mohamed no descarta cambiar horario de los Cuartos de Final: 'Veremos qué es lo mejor'

Después de dos años, Pumas está en Liguilla (la última vez fue en el Apertura 2021), y luego de vencer a Chivas (1-0) están en Cuartos de Final, donde de nuevo enfrentarán al Rebaño, y para ello, Antonio Mohamed, técnico auriazul reconoció su intención de echar mano de la posibilidad de no jugar la Vuelta al mediodía en CU.

“Yo siempre dije que el objetivo era clasificar, en un momento la situación no era la que esperábamos, después, vuelvo a repetir, va a ser una serie muy peleada, de muchos detalles, tenemos que definir la serie en nuestra casa.

“Nosotros tenemos la posibilidad de elegir, lo más seguro es que América y Monterrey elijan sábado, nosotros veremos qué es lo mejor con los jugadores, directivos, ya hablaremos de eso, veremos qué es lo que sucede”, dijo.

Y respecto a que pasarán más de 15 días para que jueguen la Liguilla, el 'Turco' mencionó: “Se sabía de antemano que iba a pasar eso, no me parece mal, me parece bien, el grupo llegará bien concentrado, es importante porque estamos en una posición arriba, va a ser una serie muy cerrada en la que no debemos tener errores”, indicó.

Respecto al hecho de que Juan Ignacio Dinenno jugó ante Chivas sólo cinco minutos, Mohamed dijo: “El futbol es competencia interna, todos deben de estar para un minuto o 90, Juan está preparado para eso, no se va a caer, es muy importante para el club y para mi en todo sentido”.

