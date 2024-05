'No hay favoritos en esta Liguilla': Lisandro Magallán, de cara al choque en Cuartos contra Cruz Azul

En esta Liguilla no hay favoritos. Lisandro Magallán tiene claro que cualquier equipo puede ganarle al que sea, por lo que Pumas tiene posibilidade de vencer a Cruz Azul. Sin embargo, para conseguir este objetivo, el club felino debe demostrar que no sólo tiene el empuje de 11 jugadores.

"No hay favoritos, creo que en ninguna de las series que se van a jugar haya favoritos. Son partidos ida y vuelta, en los que el que se equivoca menos es el que va a pasar. Habiendo visto la Liga, visto los equipos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, el que esté más concentrado, el que tenga esa voluntad de trabajar y superar los obstáculos, seguramente se va a llevar la victoria", comentó el defensa central en conferencia de prensa.

A pesar de que no hay un equipo que pueda destacar sobre otro en estos Cuartos de Final, la balanza podría inclinarse a favor de los Celestes debido a que Nathan Silva no estará en este compromiso tras ser expulsado ante Pachuca en el Play In.

"Lo vamos a extrañar muchísimo por la calidad de jugador, por la influencia que tiene sobre el grupo. La ausencia de Nathan es agregarle un poco más de dificultad y como equipo lo tenemos que suplir con quién le toque jugar, no solo somos 11", indicó Magallán.

El defensor argentino destacó que a pesar de que el domingo serán visitantes en el Estadio Ciudad de los Deportes, en Pumas confían que su afición se volverá a hacer presente.

"La gente de Pumas nos acostumbró a sentir la compañía tanto de local y de visitante, de hecho en Pachuca se les sintió un montón y la verdad que no creo que vaya a cambiar de acá a lo que quede de la Liguilla".

