Oficialmente, Rodrigo López ya es nuevo jugador de Pumas, así lo informó el cuadro felino por medio de las redes sociales. Y es que a pesar de que ya había trascendido que se realizaría el fichaje, Universidad lo oficializó hasta la noche de este martes.

El mediocampista de 21 años regresa a su casa, pues en el Club Universidad comenzó a formarse como futbolista profesional, y este martes hizo los exámenes médicos para incorporarse al equipo de Antonio Mohamed lo antes posible.

Y es que en ya en el cierre del mercado, se dio la negociación entre los felinos y Gallos Blancos, equipo donde López debutó en la Primera División, pero a partir de ahora, será jugador de Pumas, donde incluso RÉCORD pudo saber que toda la documentación está lista y sólo se estaba a la espera de que hiciera las pruebas médicas, y con ello estará de vuelta en Universidad después de seis años, ya que llegó al club en 2014 y formó parte de Pumas Sub 13, y permaneció ahí hasta 2017, tiempo en el que estuvo tambien en la categoría Sub 15, donde coincidió con Emanuel Montejano, delantero que ha vuelto al primer equipo auriazul y Amaury García, quien ya debutó en Primera División y está en Pumas Sub 23.

López es considerado actualmente como una de las 'joyas' mexicanas, pues formó parte de la Selección Mexicana que ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador e incluso el mediocampista anotó un gol ante Honduras.

Con Querétaro en el actual torneo ha participado sólo 148 minutos, y en la Leagues Cup tuco participacion en los cuatro partidos que disputaron los Gallos Blancos.

