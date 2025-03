Pablo Bennevendo cumple 100 partidos oficiales con Pumas

Pablo Bennevendo, lateral derecho mexicano, cumplió 100 partidos oficiales jugados con Pumas. En el duelo de Vuelta ante Alajuelense de CONCACAF Champions Cup, el canterano universitario llegó a su primer centenar de juegos con la camiseta auriazul, la cual ha portado durante más de 10 años de su vida.

Al ser titular en el Estadio Alejandro Moreira Soto ante Alajuelense, el lateral derecho de Pumas llegó a 100 partidos jugados con la institución, donde ha permanecido desde Fuerzas Básicas. Incluso, Bennevendo es uno de los pocos jugadores del actual plantel que ha pasado por todas las categorías previo a llegar a Primera División.

Debutó en el 2021 | MEXSPORT

Su primer torneo con los Felinos fue con la Sub 13 en la temporada 2012-2013. Posteriormente, el lateral derecho tuvo su paso por la Sub 15, Sub 17, Sub 20 e incluso con Pumas Tabasco. Tras todo ese proceso, la oportunidad en la máxima categoría para Bennevendo llegó en el Apertura 2021.

El domingo 12 de septiembre de 2021, bajo las órdenes de Andrés Lillini, Pablo jugó su primer partido en Primera División. En dicha fecha, los Felinos jugaron ante Chivas en el Estadio Olímpico Universitario y Bennevendo como recién debutante inició el juego como titular e incluso jugó durante todo el encuentro, acompañado de Palermo Ortiz, Nicolás Freire y Jero Rodríguez en la defensa.

Ya es referente del equipo | MEXSPORT

En estos primeros 100 partidos con Pumas, Pablo Bennevendo tiene un registro de un gol, cinco asistencias, nueve tarjetas amarillas y una sola expulsión en más de 7 mil minutos jugados. De estos encuentros, 89 han sido en Liga MX, siete en Leagues Cup y cuatro en Concachampions.

De igual manera, Bennevendo también logró un hito para su carrera con los Felinos en este 2025. Tras la lesión de Lisandro Magallan, el lateral mexicano salió como capitán en los siguientes seis encuentros de Pumas ante Pachuca, América, Xolos, Chivas, Alajuelense y Puebla.

Es titular indiscutible | MEXSPORT

