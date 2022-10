Parejita López lamentó elección de Rafa Puente como DT de Pumas: 'Tuca era mejor opción'

Todo parecía hecho para que Ricardo Ferretti regresara al banquillo de Pumas, pero la negociación finalmente se cayó y el que apunta para ser el estratega felino es Rafael Puente Del Río, es por es que José Luis ‘Parejita’ López lamentó esto, pues considera que el ‘Tuca’ era el ideal para dirigir a los universitarios, pues ya conoce al club y ha sido campeón.

"El Tuca se cayó de la negociación, pero para mí hubiera sido el mejor, porque te exige dar el máximo, que saca lo mejor de ti, señaló en entrevista para Claro Sports.

El ‘Parejita’ se dio tiempo para aconsejar a Rafa Puente, pues sabe que el estratega no tiene un gran antecedente en la Liga MX, pues su paso por Lobos BUAP y Atlas no fue el mejor, pero ahora tiene la oportunidad más grande de su carrera.

"Esperemos que sea el que pueda sacar adelante esto. Sus resultados no han sido positivos en su carrera, pero me tocó de compañero en fuerzas básicas, él no tuvo las oportunidades que nosotros, su carrera fue muy corta, pero sabe lo que es estar en fuerzas básicas. Él conoce al club y esperemos que le vaya muy bien.

"Que sea consciente de a donde va a llegar, segundo que el compromiso es mayor, porque el equipo no ha ido bien, le van a exigir resultados. Le vamos a desear lo mejor", finalizó el exjugador de Pumas.

