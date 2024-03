Piero Quispe admite que ha quedado a deber con Pumas: 'Me falta mejorar'

Pumas atraviesa su peor momento en este Clausura 2024 sumando dos derrotas consecutivas por marcador de 3-0. Ahora el cuadro universitario regresará al Olímpico Universitario, donde buscarán volver a la senda de la victoria.

Piero Quispe, uno de los refuerzos estelares de Pumas para este torneo, sabe que no atraviesan un buen momento y aunque ha tenido buenos momentos, admitió que aún tiene mejorar en algunos aspectos para ser pieza clave en su equipo.

“No, yo creo me falta (cumplir en Pumas), hay que ser autocrítico, me falta mejorar en algunas cosas, pero siento que estoy haciendo las cosas bien acá; siento que con trabajo voy a seguir mejorando y siento que estoy yendo por buen camino.

“Yo ahorita me siento fuerte mentalmente, que eso de la falta de gol no tiene que debilitar mi mente; que no jugamos como se debe, no sé, pero creo que vamos a mejorar porque tenemos un buen equipo, buenos jugadores”, reveló en entrevista para Fox Sport.

Ahora Pumas recibirá este domingo a Tijuana, en busca de volver a ganar y acercarse a los primeros puestos de la tabla. Previo al juego Quispe confía en que podrán volver a ganar y así terminar con la mala racha.

“Venimos de dos derrotas que duelen, ahora nos toca de local y creo que nosotros nos hacemos muy fuertes. Ganando el domingo nos ponemos, creo, a cinco puntos del primero”, finalizó el peruano.

