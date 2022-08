Pikolín Palacios cuestionó el fichaje de Dani Alves: 'Es imposible que resuelva los partidos'

Marco Antonio Palacios, exdefensa del Club Universidad, cuestionó al conjunto auriazul en 'Los Campamentos' de 'W Deportes' sobre la incorporación de Dani Alves a la escuadra de Andrés Lillini.

"¿Se pusieron a pensar que Dani Alves llegaba sin pretemporada con un torneo ya empezado?, ¿que tenía ya 39 años y llegaba a un club donde se tiene que correr mucho, no mucho, muchísimo? No creo que se hayan puesto a pensar", señaló.

El exfutbolista hizo hincapié en que los universitarios necesitan otro tipo de jugadores pues la 'filosofía' técnica del equipo así lo requiere.

"Si lo trajeron para dar autógrafos y orientar a los chavos, perfecto, pero si lo trajeron para que resuelva el partido creo que están muy equivocados. Dani Alves no va a resolver el partido, no va a poder resolver porque en Pumas hay una filosofía de juego, no somos ni Barça, ni Tigres, somos Pumas, en Pumas tienen que correr todos, tienen que meter todos".

"SI SOLO LO TRAJERON PARA DAR AUTÓGRAFOS ESTA BIEN" Marco Antonio Palacios habló en exclusiva para los micrófonos de @LosCampamentos y arremetió contra la directiva y la contratación de Dani Alves. #LaVozDelFutbol pic.twitter.com/Xgg000GeSd — W Deportes (@deportesWRADIO) August 29, 2022

Palacios dejó claro que pese a los logros obtenidos del brasileño a lo largo de su carrera, es "imposible" que sea la respuesta para mejorar el desempeño de la escuadra dentro del terreno de juego.

"Y quieren que ahora Dani Alves a los 39 años por mucho que sea el más ganador resuelva los partidos, pues es imposible".

