'Pollo' Ortiz sobre Pumas en la Liga MX: 'Es un invento, no debe ser denominado como grande'

Raoul 'Pollo' Ortiz analizó la situación actual de los cuatro grandes de México, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, donde señaló que solo las Águilas han sabido respaldar el denominado nombre de 'grande', mientras que los otros tres han quedado a deber.

El narrador de TNT Sports estuvo en RÉCORD+ expresó que Pumas es un invento y que no tiene por qué ser llamado un grande de México, mientras que Cruz Azul está más cerca del América por los títulos internacionales que ha podido conquistar.

"El único que ha demostrado una grandeza absoluta es América, todo es culpa del América, para bien y para mal. Pumas es un invento, no tiene ni siquiera una época dominada, hace cuánto que no gana. Chivas un título cada 10 años, Cruz Azul está más cerca de la grandeza, a pesar de que en Liga no ganó por mucho tiempo, sí ganó otras copitas", expresó Ortiz.

'Pollo' Ortiz argumentó que la UNAM no tiene ningún edato que lo denomine como grande, pues ni siquiera es base de la Selección Nacional, tampoco exportan canteranos a Europa, pues solo viven de nombres como Hugo Sánchez y Cabinho.

"No hay ningún argumento para denominarlo grande. Hace cuánto que no es base de la Selección Nacional, en 2014 no llevaron a ninguno, en 2018 llevaron a Gallardo y en 2022 no llevaron a ninguno. Me hablan del 86, pero el 86 hace cuánto tiempo fue. Es una realidad que Pumas no es el gran equipo que genera canteranos, me hablan de Hugo Sánchez, de Cabinho, de Luis García, de Campos de Negrete, por supuesto que son referentes, pero estamos hablando de hace 30 o 40 años. Pumas no gana, no compite, es el único equipo que ha perdido Concachampions".

René Tovar sí ve a Pumas como grande

Por su parte, René Tovar, expresó que no estaba en nada de acuerdo con las declaraciones de Raoul, pues señaló que por la historia que tiene Pumas, debe respetarse y catalogarse como un grande del futbol mexicano.

“Ahí está su historia, su filosofía de trabajo, los jugadores que lo hicieron grande. En las épocas donde no ha habido títulos, han aportado jugadores. Me parece que hay una historia, y no se puede decir o manchar este tipo de situaciones, porque confunden al aficionado mexicano de que los equipos deben ser ganadores, pero hay una filosofía detrás”, analizó René.

