Pumas: Aficionados agredieron a jugadores tras el descalabro ante Santos

Pumas sufrió una de sus peores derrotas en su historia, pues cayó 1-5 ante Santos en el Olímpico Universitario. Esta es la tercer derrota consecutiva del equipo en el Apertura 2022, por lo que los aficionados dejaron entrever su molestia ante el mal momento que vive el equipo.

Y es que durante el partido abuchearon a los jugadores y al cuerpo técnico, sin embargo, los momentos de tensión se vivieron al término de encuentro, cuando los jugadores se iban a los vestidores.

A través de redes sociales se viralizó un video en donde se aprecia a los fanáticos de la Planta Baja del estadio aventarle cosas a los jugadores, principalmente vasos de cerveza.

Uno de los más agredidos fue Gustavo Del Prete, refuerzo para este Apertura 2022. Y es que al futbolista argentino le llovió más de un vaso cuando iba bajando las escaleras, por lo que tuvo que darle un manotazo a los objetos para evitar que le pegaran en el rostro.

Ninguno de los futbolistas se salvó, a pesar de ser el autor del único tanto universitario ante Santos, Juan Ignacio Dinenno también fue abucheado y agredido por los seguidores de Pumas cuando se dirigía a los vestuarios.

Cómo era de esperarse, Andrés Lillini fue sumamente abucheado e incluso estuvo cerca de ser impactado por uno de los vasos, hecho que reprobó en la conferencia de prensa.

"No comparto que me tiren una botella que casi me pega en la cabeza, fue detrás de las bancas. No es lógico, yo no vengo a hacerles mal, a pesar de que en redes sociales dicen que el peor y más malo soy yo, pero no", declaró el estratega auriazul.

Pumas suma únicamente un triunfo en 10 fechas del Apertura 2022. Actualmente se ubica en el lugar 16 de la Tabla General y este miércoles se enfrenta a uno de los mejores equipos de la Liga MX, que precisamente es la mejor defensiva del torneo, los Tigres de Miguel Herrera.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: "NO COMPARTO QUE ME TIREN BOTELLAZOS", ANDRÉS LILLINI TRAS GOLEADA ANTE SANTOS