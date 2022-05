Pumas: Alan Mozo, todavía en duda para la Final de Vuelta vs Seattle

Alan Mozo, defensa de Pumas, sigue estando duda para el juego de Vuelta de la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Seattle Sounders, que se jugará este miércoles en el Lumen Field, pero se ve complicado.

Incluso, en la última práctica del cuadro universitario de cara al juego decisivo, el lateral derecho se mantuvo en la banca observando a sus compañeros. Además de que el zaguero aún se encuentra con dolor y sigue teniendo tratamiento médico para la distensión que sufrió en la rodilla izquierda.

El jugador auriazul se lesionó en el partido de Ida, y desde entonces no se ha confirmado si podrá o no tener minutos de juego. Fue el mismo técnico Andrés Lillini quien dijo que la noche previa al juego se decidirá si Alan Mozo jugará o no la Final de Vuelta.

Al margen, Jerónimo Rodríguez, lateral izquierdo auriazul, entrenó por separado debido a los problemas musculares que tuvo recientemente.

Además de que Carlos Gutiérrez, quien en julio del año pasado sufrió una fractura del peroné izquierdo, estuvo participativo en la práctica.

