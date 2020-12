Pumas: Andrés Lillini, con sabor amargo por dejar ir la victoria en la Final de Ida

Después de que a Pumas le sacaron el partido en los últimos minutos con 10 hombres, Andrés Lillini, entrenador auriazul reconoció que se van con un sabor amargo para el partido de Vuelta, pero que tienen claro que no deberán ir a defenderse porque eso los condenará a la derrota.

“Sabor amargo porque pudimos haber sostenido el 1-0 pero nos equivocamos y con un rival como León nos hace el gol y teníamos que estar concentrados los 90 minutos y no lo estuvimos, el sabor del empate es amargo pero somos un equipo que no nos damos por vencido y vamos a ir allá es ir a ganar”, admitió en conferencia de prensa.

“En el segundo tiempo fuimos amplios dominadores y en la única jugada de León nos hacen el gol, creo que al final no es bueno para nosotros por lo que hicimos. Vamos a tratar de ir a ganar el partido porque si nos metemos atrás lo vamos a perder, yo visualizo un partido como el de hoy”, añadió.

El estratega universitario sabe que no puede comprometer el juego de vuelta con futbolistas que no están al cien y por ello aún es una duda si Favio Álvarez y Alfredo Talavera estarán listos para el segundo choque.

“A Favio (Álvarez) y a (Alfredo) Talavera los vamos a probar y mañana ya podré tener un panorama de si llegan, aunque estar con lo justo para jugar este tipo de partidos es dar ventaja, tenemos que estar al cien los 90 minutos. No es una lesión simple lo de Tala porque me ha comentado el doctor, es una lesión complicada, hizo futbol pero él me dijo que no estaba al cien. El tiempo de cicatrización está en limite y sino pues con Julio que lo viene haciendo muy bien”, comentó el argentino.