Pumas: Andrés Lillini desea mantenerse como DT de Universidad

Andrés Lillini sí aceptaría mantenerse al frente del primer equipo de Pumas al término de este torneo siempre y cuando se le siga dando la oportunidad de formar a jugadores jóvenes; sin embargo, aseguró que hasta la fecha no ha hablado con la directiva sobre lo que pasará con él.

"Tengo con el club un contrato de fuerzas básicas y en Primera División fue para ayudar al club y nos fue muy bien. En enero me veo en el club dónde le haga falta que esté, me he dado cuenta que en esto de la Primera División puedo seguir con la formación del futbolista. Sí seguiría si el proyecto siguiera siendo este de no traicionar los valores de la institución, pero no he hablado de mi futuro", señaló el DT para La Octava.

En tanto, Lillini dijo que está convencido de que la apariencia no determina si un entrenador es capaz o no de dirigir a un equipo, por eso, el timonel felino aseguró que él, en cuánto tomó la dirección técnica del primer equipo no quiso cambiar su imagen.

"No quería cambiar mi esencia que tenía de entrenador de fuerzas básicas porque siempre estaba vestido así y no quería ponerme algo para llamar la atención. Y quería seguir con la línea de este plantel porque uno demuestra en muchas situaciones el mensaje que quiere desarrollar, no creo que la capacidad de un entrenador pase por la vestimenta", dijo.

