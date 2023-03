Su pasado americanista no tiene por qué influir ahora como técnico de Pumas, así lo aseguró Antonio Mohamed, quien recientemente fue nombrado nuevo timonel felino.

Y es que en el Torneo Apertura 2014 fue Campeón con América, equipo al que dirigió y del que dejó claro, quedó en el pasado, por lo que se comprometió a defender a Pumas incondicionalmente durante el año que tiene de contrato con Universidad.

"Soñar es gratis, así que toda persona que no tiene sueños no tiene futuro. Soñamos y apostamos a lo máximo. Soñamos en el primer entrenamiento y estar con los jugadores. No tiene nada que ver porque tengo esta camiseta puesta y la defiendo con todo mi ser y no tiene nada que ver mi pasado.

"Es un desafío, un reto muy lindo en esta etapa de mi vida y lo tomo como un desafío, algo muy lindo que me toca hacer en México", indicó.

En tanto, el 'Turco' expresó la felicidad que le causa ser el nuevo técnico de Pumas y aseguró que hará todo para corresponder a la afición y directiva auriazules.

"Me buscaron en octubre, no estaba preparado, recién salimos y el destino hizo que estemos aquí. Es muy ilusionante tomar un equipo grande como Pumas y fue un objetivo trabajar en este club histórico con ADN y que nos impregnen este ADN a los que venimos y conozco mucho esta institución y esperemos estar a la altura de lo que significa representar esta institución del país".

